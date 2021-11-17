Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки о введении акцизов на жидкую сталь, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Поправки в Налоговый кодекс предполагают введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства, ставка которого будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию, и корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%.

Минфин предложил исключить из-под действия закона предприятия, где есть цеха по разливу стали в таких отраслях, как машиностроение, военно-промышленный комплекс, исключаются малые и средние предприятия с объемом производства 1 тыс. тонн в месяц и предприятия, которые производят легирующие элементы для производства стальных изделий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что законопроект решает задачу изъятия сверхдоходов и предложил продумать дополнительные меры для снижения цен на внутреннем рынке.

«Даже вывозная таможенная пошлина, которая сейчас поднята до 100 евро, она снимает часть проблемы. Но вы правильно сказали, надо ее еще поднимать. Я вчера об этом говорил, до 120, 150. Тогда у нас будет происходить затоваривание внутреннего рынка», — отметил Володин.

Он ожидает предложений от комитета Госдумы по защите конкуренции.

«Дайте нам предложение проработанное, потому что вы правы, и нам надо выйти на те решения, которые позволят решить и задачу снижения стоимости металла внутри», — сказал спикер Госдумы.

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