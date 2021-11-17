Сент-Луис, США, , 13:06 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Барретт Хэйтон. Ещё одну шайбу забросил защитник Кайл Капобьянко.

В составе «Сент-Луиса» отличились нападающие Джордан Кайру и Тори Крюг. Российский форвард Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды пять очков. «Сент-Луис» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 18 очками.

Читайте также: Голевой пас Барабанова помог «Сан-Хосе» разгромить «Миннесоту»