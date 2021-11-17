Чебоксары, 17 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии установлен предполагаемый источник генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасных изделиях, выявленных на предприятии в Новочебоксарске. Его обнаружили в образцах животного белка подмосковского производителя, сообщает Государственная ветеринарная служба республики.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

Вирус АЧС выявлен при производственном контроле готовой продукции, которая направляется на проверку в республиканскую ветеринарную лабораторию. Генетический материал чумы свиней нашли в колбасных изделиях на мясоперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске.

В ходе эпизоотологического расследования взяты пробы сырья, которое поставляется из семи регионов России и используется для производства продукции. В данных образцах не обнаружили геном вируса АЧС.

Ведомство также обследовало складские помещения. По результатам исследования геном вируса АЧС выявили в образцах животного белка (эмульгатор), который изготавливается из свиной шкуры. В ветслужбе отмечают, что производителем и отправителем являются предприятия из Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2021 года в помещениях первого этажа и морозильных контейнеров на одном из предприятий в Новочебоксарске ввели карантин по АЧС. На инфицированных объектах проводят мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами. Карантин будет действовать до особого распоряжения.