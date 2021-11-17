Красноярск, 17 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края днём 18 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель на улице города

Также, по данным ведомства, 18 ноября в регионе прогнозируется метель. На дорогах будет гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре и снегопаде.

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