Сильный ветер ожидается в Красноярском крае
Красноярск, 17 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края днём 18 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Метель на улице города
Также, по данным ведомства, 18 ноября в регионе прогнозируется метель. На дорогах будет гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре и снегопаде.
Читайте также: Сильный ветер и снегопад ожидаются в Хакасии