Москва, , 13:02 — REGNUM Подчиняясь веяниям с рынка Форекс, где продолжает господствовать доллар, сегодня, 17 ноября, рубль отметился на минимумах почти двухмесячной давности, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Mezenmir

«Пара доллар/рубль в моменте касалась отметки 73,35 руб., а к закрытию обосновалась немногим ниже уровне 73 руб. Сегодня котировки отступают, получив с утра поддержку в зоне 72,50 руб.

Доллар продемонстрировал новое ралли, которое подпиталось очередным бычьим отчетом из США. В октябре розничные продажи подскочили на 1,7%, что гораздо выше прогнозов и предыдущей оценки.

Статистика подтвердила восстановление американской экономики, которая может стойко перенести повышение ставки ФРС в условиях растущей инфляции.

На этом фоне индекс USD взлетел к новым максимумам года, а доходность десятилетних трежерис достигла значений трехнедельной давности, что и надавило на российскую валюту.

Учитывая фактор сильного доллара, неспособности нефти вернуться к росту и сохраняющуюся геополитическую напряженность, перспективы роста курса рубля выглядят слабыми, особенно на фоне отсутствия спроса на риск в ходе сегодняшних торгов.

Так, в краткосрочной перспективе доллар не только вряд ли уйдет ниже 72,50 руб., но и вполне может вернуться выше 73 руб. и даже завершить сессию над этим уровнем.

Темпы роста пары могут ограничиться частичной фиксации прибыли по длинным долларовым позициям, но на данном этапе такие действия со стороны трейдеров маловероятны. В ближайшие дни российская валюта будет и далее руководствоваться сигналами от «американца», — полагает эксперт.

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