Москва, , 13:02 — REGNUM На севере Москвы произошла авария с участием маршрутного такси, сообщает 17 ноября пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП Mytaganrog.com

Перевозивший пассажиров микроавтобус перевернулся при выезде на внешнюю сторону МКАД на пересечении с Дмитровским шоссе. В результате аварии пострадали три человека, им оказывается помощь.

Установлено, что транспортное средство принадлежит частной компании. Проверку в связи с ДТП проводит прокуратура Северного административного округа столицы.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», — рассказали в пресс-службе.