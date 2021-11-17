Волгоград, , 13:04 — REGNUM На металлургическом комбинате «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидировано горение, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Пожарно-спасательные подразделения, в общей сложности 37 человек и 15 единиц техники, завершили работу в 11:24. На месте продолжают работать сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь вспыхнул в двухэтажном листопрокатном цехе на проспекте Ленина. Общая площадь горение кабелей под кровлей здания составила 100 погонных метров.