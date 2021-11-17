Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Режим коронавирусных ограничений и запретов в Петербурге в период зимних каникул 2021−2022 года может оказаться менее строгим, чем в осенние каникулы, когда в городе был введён частичный локдаун.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей при входе в Александринский театр Петербурга

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Об отсутствии планов по ужесточению ограничений на период новогодних праздников сообщил агентству ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Однако решение властей будет зависеть от эпидемической ситуации, отметил чиновник.

«Ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября», — сказал Максим Соколов.

Он добавил, что город готовится к проведению новогодних и рождественских мероприятий «в том числе и с участием туристов».

Напомним, с 8 ноября в Петербурге организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки могут работать только до 23:00. Для общепита сделана поблажка: после 23 часов в течение часа могут обслуживаться клиенты, пришедшие раньше и сделавшие заказ. Также только до 23 часов в Петербурге теперь должны завершаться культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.

Также в Петербурге с 1 декабря 2021 года QR-код станет обязательным при посещении предприятий общепита (кроме производственных столовых, предприятий питания на вокзалах и в аэропорту), а также объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, торгующих товарами первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).