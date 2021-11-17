Чита, , 13:01 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 17 ноября 2021 полностью вакцинированы от коронавируса 395 004 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Вакцинация (сс) qimono

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привито 456 562 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 17 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 494 (+367).

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