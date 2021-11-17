Кострома, , 13:06 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Ольга Ерёмина возглавила филиал Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Об этом на личной странице ВКонтакте сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

Ольга Ерёмина

«Обсудили вопросы взаимодействия нового руководства с Министерством здравоохранения Республики Крым и проведения организационной работы по доступности медицинской помощи населению Большой Ялты, перспективы развития службы, включая строительство новых ФАПов . Желаю Ольге Львовне успехов, рассчитываем на системное сотрудничество по вопросам здравоохранения» , — написал Аксёнов.

Напомним, Ольга Ерёмина курировала вопросы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда в Костромской области с 2015 года. Пост замгубернатора чиновница покинула 8 ноября 2021 года. До этого она работала учителем, директором школы, начальником управления образования администрации Костромы.

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