Бывшая костромская чиновница уехала работать в Крым
Кострома, 17 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Ольга Ерёмина возглавила филиал Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Об этом на личной странице ВКонтакте сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.
Напомним, Ольга Ерёмина курировала вопросы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда в Костромской области с 2015 года. Пост замгубернатора чиновница покинула 8 ноября 2021 года. До этого она работала учителем, директором школы, начальником управления образования администрации Костромы.
Справка: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти. Филиал в Крыму занимается оказанием специализированной и квалифицированной медицинской помощи населению Республики.