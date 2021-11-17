Кострома, 17 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Костромской области по социальной политике Ольга Ерёмина возглавила филиал Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Об этом на личной странице ВКонтакте сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

Ольга Ерёмина
«Обсудили вопросы взаимодействия нового руководства с Министерством здравоохранения Республики Крым и проведения организационной работы по доступности медицинской помощи населению Большой Ялты, перспективы развития службы, включая строительство новых ФАПов. Желаю Ольге Львовне успехов, рассчитываем на системное сотрудничество по вопросам здравоохранения», —написал Аксёнов.

Напомним, Ольга Ерёмина курировала вопросы здравоохранения, культуры, образования, социального обеспечения граждан и труда в Костромской области с 2015 года. Пост замгубернатора чиновница покинула 8 ноября 2021 года. До этого она работала учителем, директором школы, начальником управления образования администрации Костромы.

Справка: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти. Филиал в Крыму занимается оказанием специализированной и квалифицированной медицинской помощи населению Республики.