Тирана, , 13:05 — REGNUM Парламент Албании 16 ноября одобрил проект бюджета на 2022 год. «За» проголосовали 76 депутатов из 140, «против» — 52, воздержавшихся не было.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, обсуждение законопроекта сопровождалось ожесточенными дебатами и многочисленными обвинениями в адрес правительства и оппозиции.

Оппозиционеры сочли бюджет выгодным олигархам и обедняющим простых албанцев, в правящей коалиции пообещали экономический рост и рост заработных плат. Постатейное голосование по законопроекту состоится 25 ноября. Ожидается, что расходы бюджета составят 4,3 миллиарда евро.

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