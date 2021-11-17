Тбилиси, 17 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Три оппозиционные партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), «Лело» и «Гирчи — больше свободы» 19 ноября проведут в Тбилиси три параллельные акции. Об этом сообщил на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия.

Nathan Keirn Протест

Он заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы лишает жителей страны «исторического выбора», а также традиционно обвинил в происходящем Россию.

«Все демократические политические силы в Грузии, гражданское общество и просто любой честный гражданин Грузии осознают, что в Грузии быстрыми темпами формируется автократия российского типа», — сказал Мелия.

Он сообщил, что начало акций назначено на 15:00 (14:00 мск). ЕНД соберёт своих сторонников возле станции метро «Авлабари». «Лело» — начнёт шествие от станции «Вокзальная площадь», а «Гирчи» — от станции «Университетская».

Стоит отметить, что члены и сторонники партии ЕНД с 1 по 16 ноября ежедневно проводили акции протеста, требуя, чтобы лидера партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюремной больницы в гражданскую клинику. Они также требуют освободить бывшего грузинского лидера.