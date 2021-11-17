Минск, 17 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщает пресс-служба минэнерго республики.

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«Семнадцатого ноября в 10:33 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что радиационный фон на станции и в зоне наблюдения в норме.

Напомним, в июне 2021 года правительственная комиссия Белоруссии подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. В тоже время на втором энергоблоке атомной станции были завершены гидроиспытания первого и второго контуров.