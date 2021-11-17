Москва, , 13:12 — REGNUM Сертификация «Северного потока — 2» приостановлена немецким регулятором не по политическим мотивам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 ноября журналистам.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Он подчеркнул, что политические мотивы совершенно отсутствуют в решении Федерального сетевого агентства Германии о приостановке процесса сертификации компании-оператора «Северного потока — 2». Песков отметил, что компания-оператор готова выполнить все требования европейского законодательства, чтобы запустить газопровод как можно скорее.

«В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сертификация СП-2 — довольно сложный процесс, и это было ясно с самого начала. Для выполнения требований будет создана новая компания. Что касается энергетического кризиса в Европе, то это не взаимозависимый процесс с реализацией проекта газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий регулятор ранее потребовал, чтобы компания-оператор Nord Stream 2 AG передала основной капитал, относящийся к немецкому сегменту газопровода, в собственность немецкого же дочернего предприятия. Это будет условием возобновления процесса сертификации газопровода.

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