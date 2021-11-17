Уфа, , 13:02 — REGNUM Один человек погиб и пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ГИББД по региону.

ДТП Konstantinos Stampoulis

Сообщается, что на 76 км автотрассы Уфа-Белорецк столкнулись встречные автомобили KIA Rio и «Лада Веста».

В результате ДТП получил не совместимые с жизнью травмы один человек, а пять человек получили травмы разной степени тяжести. Подробности уточняются. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил лося.