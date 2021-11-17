Махачкала, 17 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Жительницу дагестанского города Избербаша признали виновной в гибели собственных детей. Суд посчитал, что оставив несовершеннолетних одних в съемной квартире, она подвергла их жизнь опасности, из-за чего погибли двое из четверых малолетних, еще один получил тяжелую травму.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Напомним, в мае 2021 года в одной из квартир на пятом этаже многоэтажного дома по улице Гамидова в городе Избербаше произошел пожар. В огне сгорели трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Еще двое мальчиков восьми и девяти лет прыгнули в окно и получили многочисленные травмы.

Как оказалось, дома их заперла мать, уехавшая на работу, в отсутствие взрослых один из детей поджег матрас, после чего пламя распространилось на все помещение.

В отношении 31-летней матери детей возбудили уголовное дело о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд назначил ей наказание в виде одного года и десяти месяцев ограничения свободы со штрафом 20 тыс. рублей, сообщили 17 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.