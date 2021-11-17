Москва, , 12:56 — REGNUM Прогнозировать окончание пандемии коронавируса сейчас невозможно. Об этом 17 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода-год. Сейчас мы видим, что ошибались в своих расчётах. Сейчас у нас скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — заявил Песков.

«Мы видели резкий скачок, который был у нас, который сейчас имеет тенденцию чуть-чуть к сокращению. Мы видим скачки в европейских странах. Мы видим скачки в европейских странах. Объективно, чтобы каждый раз не продлевать, отменить-то всегда можно, если пандемия пройдёт. Это чисто техническое решение», — указал он.