Прага, , 12:56 — REGNUM В Праге в возрасте 98 лет ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны, участник боев с немецко-фашистскими захватчиками Анатолий Андреев, который постоянно проживал в Чехии. Об этом 17 ноября сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин.

Советские солдаты. Великая Отечественная война

«Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами постоянно проживавший в Чехии гражданин России Анатолий Андреев», — приводит его слова ТАСС.

Также Брякин рассказал, что покойный еще совсем в юном возрасте стал защитником своего родного города Ленинграда и будучи бойцом Красной армии принимал участие в освобождении Европы от нацистов.

«Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился», — добавил пресс-секретарь российского посольства.

Кроме того, он уточнил, что в течение последних лет ветеран занимался работой с молодежью, донося до нее правду о событиях Великой Отечественной войны.

«Посольство особо отмечает значительный вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом», — указал Брякин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мультимедийная выставка Российского военно-исторического общества под названием «Война. Герои и подвиги» открылась 16 ноября в Калужском инновационном культурном центре.