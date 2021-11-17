Москва, 17 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В России рост потребительского кредитования может отразиться на темпах восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ, согласно которым потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами.

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«Опасность состоит в том, что в условиях сокращения реальных доходов населения повышается закредитованность и долговая нагрузка. Далее это обернется снижением уровня потребления и скажется на темпах восстановления экономики, — сказал Алиев. — Восстановление реальных доходов населения и умеренная инфляция способны снизить рост кредитования и привести к тому, что на рынке будет более сильная корреляция между изменением ключевой ставки и уровнем спроса на потребительское кредитование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами.