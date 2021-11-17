Москва, , 12:54 — REGNUM Более 40 российских компаний по 18 ноября 2021 года включительно стали участниками Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021, открывшейся в Абу-Даби (ОАЭ). Павильон Made in Russia, подготовленный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» (входит в ВЭБ. РФ) представляет высокотехнологичную продукцию 41 российской компании.

Как сообщает сайт exportcenter.ru, за первый день выставки отечественные экспортеры нефтегазового оборудования и услуг провели 62 встречи в формате В2В с потенциальными иностранными закупщиками, а общий потенциал встреч составил более 7 млрд руб.

В национальном российском павильоне, площадь которого в этом году превысила 650 кв.м., представлены производители современного оборудования для добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, а также трубопроводного, производственного, контрольно-измерительного и диагностического оборудования.

Кроме того, свою продукцию представили нефтехимические компании, экспортеры, занимающиеся промышленной безопасностью и экологией, энергоснабжением, IT-решениями и искусственным интеллектом, а также поставщики образовательных программ и сертификации.

«Основной наш фокус — поддержка несырьевого экспорта. Уже 8 месяцев подряд идёт рост по данному направлению, сразу хочу отметить, что эти цифры очищены от золота, рост экспорта которого в прошлом году вызывал повышенную ажитацию», — отмечает на сайте exportcenter.ru глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, консолидирующим группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» ежегодно организует на выставке национальный павильон под брендом Made in Russia. Сотрудничество России и ОАЭ в области нефтегазового сектора обладает большим потенциалом, в частности, в сфере освоения технологий шельфовой добычи, переработки и транспортировки углеводородов, а также в расширении сферы применения природного газа.

Российские производители готовы предложить комплексные кастомизированные решения для энергетического сектора ОАЭ и Ближнего Востока в различных сегментах нефтегазовой цепочки — от геологоразведки до переработки и поставки.