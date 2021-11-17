Москва, , 12:53 — REGNUM На сегодняшний день пандемии коронавируса не видно конца и края. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Просто приходится эти [санитарно-эпидемологические] правила [по противодействию коронавирусу] все время продлевать. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — сказал Песков.

Он напомнил о резком скачке заболеваемости COVID-19, который был в России и который сейчас «имеет тенденцию к сокращению»: «Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах, поэтому объективно, чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение».