Симферополь, 17 ноября 2021, 12:53 — REGNUM В Крыму няня задержана по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду, об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
Тело семилетнего мальчика, имевшего инвалидность, было обнаружено ранее в частном доме в Симферополе.
По подозрению в нанесении ребёнку травм задержана няня, работавшая в семье няней мальчика.
В настоящее время производятся следственные действия по делу, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение.