Симферополь, , 12:53 — REGNUM В Крыму няня задержана по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду, об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

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Тело семилетнего мальчика, имевшего инвалидность, было обнаружено ранее в частном доме в Симферополе.

«Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти», — уточнили в СК.

По подозрению в нанесении ребёнку травм задержана няня, работавшая в семье няней мальчика.

В настоящее время производятся следственные действия по делу, следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение.