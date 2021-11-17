Москва, 17 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев провёл совещание по рассмотрению проекта долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа Приморского края. Об этом 17 ноября сообщает сайт правительства России.

Находка

В правительстве рассказали, что проект содержит 13 организационных мероприятий и 73 мероприятия по развитию инфраструктуры. Он включает возведение 41 объекта капитального строительства, по 18 из них проектно-сметная документация или уже разработана, или находится в стадии разработки, ещё по 7 объектам документация будет создана в 2022 году.

Среди направлений — пространственное развитие Находки, развитие жилищного строительства, инфраструктуры, формирование комфортной среды. В планах — развитие социальной сферы и промышленно-логистического комплекса. Развитие предпринимательства, в том числе в туристической сфере, а также реализация научного, инновационного и технологического потенциала.

Трутнев отметил, что Находка является одним из крупнейших населённых пунктов Приморья, и для привлечения в город инвесторов создана территория опережающего развития.

«Реализуется проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Нужно, чтобы развитие экономики давало новые возможности для социальной сферы, чтобы люди в Находке жили в комфортных условиях», — сказал вице-премьер.

По итогам совещания он поручил представить план на утверждения правительства РФ.