Липецк, , 12:52 — REGNUM В Липецкой области 17 ноября подтверждено 402 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 69 тыс. 476 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 62 тыс. 140 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 533 — за последние сутки.

За весь период скончались 2259 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.