Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных договорах между работником и работодателем, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закрепляется возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом создаются большие возможности для удаленного трудоустройства.

Предусматривается возможность осуществления электронного документооборота посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или информационной системы работодателя.

При этом отсутствие согласия работника на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота признается отказом работника от такого взаимодействия.

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