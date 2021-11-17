Вашингтон, 17 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Администрации президента США Джо Байдена следует занять более решительную позицию в отношении России, говорится в обращении десяти конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену. Сообщение об этом опубликовано на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Среди авторов письма — старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас) и весь республиканский состав подкомитета Палаты по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространству. Они заявили, что недавние решения Байдена, касающиеся России, в том числе допущение строительства «Северного потока — 2», «демонстрируют слабость».

Они затронули и вопрос о якобы «военном вмешательстве» России в дела Украины. Риторика президентской администрации была жёсткой, осуждающей «российскую агрессию», но её не подкрепили «столь же решительными действиями», заявили конгрессмены.

В письме Блинкену они призвали администрацию Байдена рассмотреть увеличение помощи Киеву, в том числе путём немедленных поставок «соответствующего смертоносного оружия и средств противовоздушной обороны». Конгрессмены также призвали ввести санкции против таких российских госкомпаний как Газпром и против самых важных отраслей промышленности РФ.

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