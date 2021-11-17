Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 35 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 ноября.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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От осложнений, вызванных коронавирусом. скончались 21 женщина в возрасте от 50 до 94 лет и 14 мужчин в возрасте от 48 до 88 лет. У всех ковид-пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии Ростовская область от ковида потеряла 8 244 человек.

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