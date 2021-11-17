Курск, , 12:50 — REGNUM В Курской области 17 ноября зарегистрирован 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

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Всего в регионе было выявлено 72 тыс. 172 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 60 тыс. 311 пациентов, в том числе 139 — за последние сутки.

Скончались 1707 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1721 летальном случае.