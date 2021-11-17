Ташкент, , 12:49 — REGNUM В Узбекистане вступил в силу закон о приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее, закон был принят Законодательной палатой 24 сентября 2021 года и одобрен Сенатом 30 сентября 2021 года.

В законе прописано, что приватизировать можно свободный земельный участок несельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной собственности, на котором не расположены здания и сооружения, не обремененный какими-либо обязательствами или запретами и не отведенный физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством.

Земля будет реализовываться в ходе проведения электронных торгов в форме аукциона, при котором земельные участки несельскохозяйственного назначения реализуются на специализированной электронной торговой площадке в интернет на основе равного доступа к аукциону потенциальных покупателей.

«Приватизация земельных участков осуществляется на платной основе, при этом приватизация земельных участков и расположенных на них государственных объектов недвижимости осуществляется одновременно», — говорится в законе.

Подчеркивается, что приватизация земельных участков осуществляется в соответствии с генеральными планами населенных пунктов, проектами детальной планировки частей населенных пунктов или иными документами по комплексному развитию и планировке территорий.

Приватизации не подлежат земельные участки на которых расположены месторождения полезных ископаемых, объекты государственной собственности, не подлежащие приватизации, входящие в состав земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также земли лесного и водного фондов и другое.

Также нельзя приватизировать участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам.

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, а также государственные органы, учреждения и предприятия не являются субъектами приватизации.