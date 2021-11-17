Приштина, , 12:56 — REGNUM Федерация медицинских профсоюзов Косово 16 ноября провела митинг протеста.

Профсоюз

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, участники митинга заявили., что в четверг, 18 ноября, федерация рассмотрит вопрос о забастовке и более радикальных мерах протеста, если до этого времени не получит от правительства Косово ответ на требование включить существенные прибавки к заработной плате медиков в закон о заработных платах.

Глава федерации Блерим Сюля сообщил журналистам из Telegrafi, что он намерен еще раз потребовать от правительства привлечь медиков к составлению законопроекта о заработной плате. По словам Сюли, до сих пор правительство не вступало в контакт с ним.

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