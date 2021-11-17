София, , 12:48 — REGNUM Официальная София прекращает закупку вакцины AstraZeneca производства совместной англо-шведской фармацевтической компании. Об этом 17 ноября со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Болгария сообщила софийская газета «Сега».

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По данным Минздрава РБ, в настоящее время указанный препарат не пользуется спросом на фоне общего срыва кампании по вакцинации граждан страны от коронавируса COVID-19. Как утверждают независимые обозреватели, еще одной причиной отказа болгар от вакцины AstraZeneca является ее относительная дороговизна: цена медикамента вдвое превышает так называемые «альтернативные антиковидные лекарства», включая Moderna и CoronaVac. Кроме того, еще в мае нынешнего года София взяла на себя обязательства по приобретению 14 миллионов доз препарата Pfizer/BioNTech на общую сумму в 534 миллионов левов ($310 млн.). «Мы намерены реализовать контракт с Pfizer в полном объеме», — заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров.

Напомним, жесткие карантинные меры в Болгарии были введены 21 октября нынешнего года. В настоящее время доступ граждан в общественные заведения, включая кафе, кинотеатры и торговые центры, осуществляется при наличии у посетителей «Зеленого сертификата» (справки о вакцинации или отсутствии заболевания COVID-19). При этом количество вакцинированного населения страны не превышает 24%.