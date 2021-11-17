София, , 12:46 — REGNUM В районе города Пазарджик, расположенном в южном регионе Болгарии, произошло землетрясение магнитудой 2,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом 17 ноября со ссылкой на Национальный институт геофизики, геодезии и географии при Болгарской академии наук сообщила софийская газета «Труд».

Согласно официальном данным, подземный толчок был зафиксирован 17 ноября в 03:46 по местному времени (04:46 мск.). Эпицентр природного явления находился на глубине 9 километров. По данным оперативного штаба Главной дирекции пожарной безопасности и защиты населения РБ, жертв и разрушений нет. Сообщается о кратковременном прекращении работы систем сотовой связи.

Напомним, ранее специалисты отметили усиление сейсмической активности на Балканах. Только с начала нынешнего года в регионе были зафиксированы более 40 землетрясений различной силы.