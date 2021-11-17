Подгорица, 17 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Проект закона о бюджете Черногории на 2022 год внесен в парламент Черногории, сообщил спикер парламента Алекса Бечич.

401(K) 2012 Бюджет

Он написал в своем аккаунте в сети Twitter, что законопроект о бюджете будет представлен депутатам для обсуждения в декабре.

«Законопроект о бюджете Черногории на 2022 год только что прибыл, вместе с соответствующими законопроектами. Принимая во внимание, что эти акты должны находиться в процедуре в течение определенного периода времени, мы рассмотрим их на сессии Парламента Черногории в декабре, и я верю, что они будут приняты», — написал Бечич.

Напомним, что в 2021 году в стране не был принят бюджет в течение 6 месяцев.