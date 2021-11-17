Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, которым снова откладывается на год, до 2025 года, решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Госдума

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

По данным правительства РФ, объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2022 году в 49,7 трлн рублей, в 2023 году в 51,8 трлн рублей и 2024 году — 53,9 трлн рублей.

Как подсчитали ранее в Госдуме, на выплаты потребовалась бы половина федерального бюджета страны.

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