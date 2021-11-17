Кемерово, , 12:46 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 8 по 14 ноября зарегистрировано 20,7 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

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Уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 1%.

По официальным данным, в Кузбассе привиты вакциной против гриппа 947,7 тыс. человек.