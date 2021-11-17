Рязань, , 12:47 — REGNUM В Рязанской области 17 ноября выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом — на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления 84 пациента, скончались от осложнений ещё 19 человек.

Влажная уборка палат Александр Куликов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 52 286 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 43 895 человек. По данным на вечер 16 ноября в лечебных учреждениях находятся 1 236 пациентов с подтверждённым коронавирусом. В тяжёлом состоянии 222 человека, из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1717 жителей региона.