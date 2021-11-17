Сосновый Бор, Ленинградская область, 17 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС, входит в «Росэнергоатом») направила несколько десятков миллионов рублей в две больницы региона на закупку кислорода, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медиков, работающих в «красной» зоне. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Так, 6,8 млн рублей было направлено в центральную медико-санитарную часть (ЦМСЧ) №38 в Сосновом Бору. Средства пойдут на закупку кислорода для сосновоборского «ковидного» госпиталя и приобретение средств индивидуальной защиты для работников медсанчасти.

«На данный момент в ковидном отделении ЦМСЧ №38 в Сосновом Бору развернуто 70 коек, 70% из них обеспечено кислородной системой. По данным на 15 ноября, в отделении находилось 65 пациентов с COVID-19, из них пятеро в реанимации и один на ИВЛ», — отметили в обладминистрации.

Кроме того, атомная станция направила 16,5 млн рублей ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова» в Петербурге, здесь лечатся, в том числе, работники атомной энергетики.

«Средства будут направлены на приобретение двух аппаратов ИВЛ, 250 тонн медицинского кислорода и средств индивидуальной защиты для медицинских работников», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что ранее ЛАЭС передала ЦМСЧ №38 современный реанимобиль класса С, который позволил осуществлять маршрутизацию тяжелых пациентов, в том числе с коронавирусом.