Москва, , 12:42 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект о дополнительных полномочиях полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Госдума может обсудить инициативу на заседании 23 ноября.

Полиция Duma.gov.ru

Принятый в первом чтении в декабре 2020 года законопроект дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий, дворов, ограждение мест массовых мероприятий, а также уточняет основания для открытия полицейскими огня и для проникновения в дома и квартиры.

Читайте также: Госдума разрешает полиции вскрывать авто, жильё, оцеплять улицы и стрелять

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, нижней палате парламента рекомендуется убрать норму о том, что открывать огонь на поражение полицейский может в случае, если задерживаемый попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Также споры вызвало положение о том, что полицейский не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если мера применялась на законных основаниях. Норму предложено убрать ко второму чтению.

Согласно документу, предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Уточнено и положение, регулирующее право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. Ворваться в квартиру силовики смогут, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В редакции ко второму чтению законопроекта полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

Кроме того, полиция получает право проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего. Для пропуска на территорию оцепления полиция получает право осуществлять личный досмотр, а в случае отказа не пускать граждан на территорию.

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают снабдить полицию видеорегистраторами