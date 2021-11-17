Анкара, 17 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Переговоры турецкой делегации военных со своими коллегами из США, которые прошли в Вашингтоне, положительно оценивает министерство национальной обороны Турции. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба турецкого минобороны на своей странице в соцсети Twitter.

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«В США состоялось заседание групп высокого уровня по обороне министерств обороны Турции и США. Заседание прошло в позитивной и конструктивной атмосфере», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе переговоров было проведено обсуждение вопросов безопасности двустороннего и регионального характера и отмечается, что следующее заседание групп высокого уровня минобороны двух стран пройдет в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября представители Турецкой молодёжной ассоциации (TGB) рассказали, что американские военные корабли заходят в Чёрное море для того, чтобы напугать и создать для России и Турции дискомфорт, но по большей части учения США в этом регионе постановочные.