Баку, , 12:41 — REGNUM В Милли меджлис (парламент) Азербайджана на рассмотрение внесли законопроект о повышении зарплаты военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях. Об этом 17 ноября сообщает агентство Report.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат парламента, лидер Партии Единства Тахир Керимли перед рассмотрением законопроекта в первом чтении отметил, что в нём предусмотрена зарплата военнослужащих не ниже, чем у госслужащих.

«В проекте подразумевается, что участвовавшим в боях военнослужащим будет выплачиваться зарплата в двух — или трёхкратном размере. Министр финансов отметил, что финансовый ресурс этого закона высокий», — сказал депутат.

Стоит отметить, что между Арменией и Азербайджаном не подписано мирное соглашение, а границы между странами не согласованы. С 15 по 16 ноября на армяно-азербайджанское границе произошли боестолкновения между сторонами.

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