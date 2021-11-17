Москва, , 12:39 — REGNUM Минздрав РФ предлагает установить выплаты медработникам в рамках кампании по вакцинации от COVID-19. Согласно проекту постановления, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, за каждого вакцинированного от COVID-19 врачи будут получать по 200 рублей.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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Согласно данному документу, в рамках вакцинации двухкомпонентной вакциной на первом этапе медработник получит 60 рублей за консультацию человека. По 40 рублей будут получать медики, проводящие осмотр пациента перед вакцинацией. На проведение самой процедуры выделяется 30 рублей.

На втором этапе врач получит 40 рублей за осмотр пациента и 30 рублей — за прививку. В случае прививки однокомпонентной вакциной врач получит за консультацию 90 рублей, за осмотр — 60 рублей, за проведение вакцинации — 50 рублей.