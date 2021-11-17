Грозный, 17 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковой автомашины «Лада Приора» и грузовой «Газели». В результате автоаварии в Шелковском районе погибли двое несовершеннолетних, сообщили 17 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП

ДТП случилось вечером 16 ноября. За рулем легковой машины находился 15-летний житель станицы Новощедринской. Он не справился с управлением на выезде в сторону станицы Червленной и врезался в движущийся впереди грузовик, которым управлял 41-летний житель региона.

При столкновении погибли на месте сам несовершеннолетний водитель и его 16-летний пассажир. По факту ДТП назначена проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Машины, получившие повреждения, помещены на штрафстоянку.

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