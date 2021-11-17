Вирусолог рассказал, как пандемии COVID-19 можно было избежать
Москва, 17 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал способ, благодаря которому коронавирусную инфекцию можно было остановить еще в 2019 году.
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По его словам, для этого надо было сразу закрыть границы и перелеты между странами, в которых появились основные очаги заражения.
Специалист напомнил, что даже в период китайского Нового года власти КНР не закрывали границы. В итоге миллионы туристов мигрировали повсеместно.
Как сообщало ИА REGNUM, около 500 животных могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и распространять его. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свой доклад в журнале Proceedings of the Royal Society B.
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