Москва, 17 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал способ, благодаря которому коронавирусную инфекцию можно было остановить еще в 2019 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, для этого надо было сразу закрыть границы и перелеты между странами, в которых появились основные очаги заражения.

«Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Специалист напомнил, что даже в период китайского Нового года власти КНР не закрывали границы. В итоге миллионы туристов мигрировали повсеместно.

Как сообщало ИА REGNUM, около 500 животных могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и распространять его. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свой доклад в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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