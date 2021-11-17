Уфа, 17 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Ужесточать законодательство в сфере продажи алкоголя и дальше не считает необходимым координатор проекта «Трезвый Башкортостан», заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустам Ишмухаметов. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба госсобрания республики.

Без алкоголя

Координатор проекта «Трезвый Башкортостан» прокомментировал отравление суррогатным алкоголем студентов из Башкирии в Казани, отметив, что парламент региона давно борется с алкогольным суррогатом и контрафактом.

«Воевали и с фанфуриками, и с нелегальной продажей, и много еще с чем. Приняли республиканские законы, связанные с рядом ограничений в сфере продажи алкоголя, внесли законодательные инициативы в Государственную думу», — приводит пресс-служба его слова.

Ишмухаметов считает, что законодательство в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в настоящий момент в целом достаточно эффективно.

«Другое дело, что законы не всегда должным образом исполняются. Депутаты не могут подменить собой те органы, в компетенцию которых входит обеспечение исполнения принятых законов. И тем более, ни депутаты, ни кто-либо другой не подменят родителей, которые не привили своим детям трезвый образ жизни или хотя бы не объяснили, что алкоголь, если уж ты потребляешь его, нужно покупать в проверенном магазине, а не с рук», — заявил парламентарий.

Он добавил, что введение сухого закона — это не выход, поскольку на историческом примере собственной страны все знают, что ни к чему хорошему это не приводит.

«Пожалуй, правильнее было бы не ужесточать законодательство, а добиться исполнения уже принятых законов. Плюс нужно обязательно работать с детьми и молодежью, приобщать их к здоровому образу жизни, спорту. Нужна взвешенная молодежная политика, формирование в обществе нетерпимости к чрезмерному потреблению алкоголя и связанному с ним асоциальному образу жизни. Тогда проблема уйдет сама собой», — уверен Ишмухаметов, отметив, что причины случившегося в Казани, не только правовые, но и социальные.

Он выразил надежду на то, что виновные понесут наказание, а органам, которые вовремя не пресекли эту деятельность, есть о чем задуматься.

«Но в то же время есть о чем задуматься и самим пострадавшим молодым людям, отношение к собственному здоровью которых сложно назвать достойным подражания примером», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казани за медпомощью обратилась 13 пострадавшая от отравления метиловым спиртом. 18-летнюю девушку из Башкирии доставили в центр острых отравлений ГКБ №7.