Москва, 17 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Идею о введении в России в осенне-зимний период сокращенного 7-часового рабочего дня поддерживают 56% жителей России. 67% утверждают, что за семь часов способны выполнить объем той работы, который выполняют за восемь часов, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США Конец рабочей недели

Не одобряют данную инициативу 27% работающих граждан, чаще мужчины, чем женщины — 31% против 23%. Основной аргумент — «сокращение рабочих часов приведёт снижение зарплаты». Затруднились ответить 17%.

Также скептически относятся к идее 7-часового рабочего дня работодатели — 90% заявили, что это даже не обсуждалось. 4% компаний рассматривали инициативу, но признали недопустимой. Лишь 4% работодателей видят возможным ввести 7-часовой рабочий день.

Опрос проведен 12−15 ноября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час.

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