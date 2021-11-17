Москва, , 13:17 — REGNUM У Армении не будет шансов на сохранение независимости и тем более на реванш после того, как Азербайджан соединится с Турцией и отрежет Армению от Ирана. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Пейзаж. Сюникская область. Армения Yakovlev Sergey

«У Азербайджана довольно хорошие союзники, у России — ситуация с этим сложнее, несмотря на всю нашу мощь, армию и т.д.», — заявил эксперт.

«Сейчас будет идти речь о существовании Армении как таковой, как независимого государства», — констатировал политолог.

«Если от Армении отрежут Сюникский коридор, её изолируют от Ирана и она окажется в абсолютной блокаде», — констатировал Димитриев.

«Никаких шансов взять реванш или отстоять свою независимость после этого у Армении не будет», — констатировал эксперт.

Напомним, что столкновения в высокогорных районах между армянскими пограничниками и азербайджанскими военнослужащими привели к обращению секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна к России с просьбой о помощи.