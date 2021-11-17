Сент-Пол, США, 17 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Миннесоты» отличился нападающий Йоэль Эрикссон Эк.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 17 очков. «Миннесота» идёт на пятом месте в Западной конференции с 20 очками.

Читайте также: Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Калгари»