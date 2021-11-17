Сеул, 17 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено активизировать усилия по стабилизации рынка жилья, поскольку рост цен и спекулятивный спрос показали признаки ослабления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

Kenny J Lee Южная Корея

Данное заявление он сделал 17 ноября в ходе заседания по жилищной политике.

По его словам, правительство сделает возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке жилья.

Согласно данным Корейского совета по недвижимости, в октябре цены на жильё в Сеуле за месяц выросли на 0,71%. Темпы роста оказались на 0,1% ниже, чем в сентябре.

Ранее правительство обнародовало ряд мер по сдерживанию стремительного роста цен на жильё, включая повышение налогов и правила выдачи кредитов.