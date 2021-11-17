Тихвин, Ленинградская область, 17 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают угонщиков мобильного пункта вакцинации, принадлежащего Тихвинской межрайонной больнице им. А.Ф.Калмыкова. Об этом 17 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/tikhvinskayamb Мобильная амбулатория (группа «ВК» Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф.Калмыкова)

Угон мобильной амбулатории, использовавшейся для вакцинации от коронавируса, злоумышленники совершили в ночь на 14 ноября. Около 08:00 мск в полицию Тихвинского района Ленобласти обратился 29-летний мужчина, который рассказал, что ночью от здания больницы неизвестный похитил автомобиль «Газон Некст» стоимостью 4 млн рублей.

«Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление местонахождение автомобиля и задержания злоумышленников», — уточнили в ведомстве.